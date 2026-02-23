Scandalo Epstein arrestato l’ex ambasciatore ed ex ministro Mandelson

Peter Mandelson, ex ministro e ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato da Scotland Yard per il suo coinvolgimento negli Epstein files. L’arresto deriva dall’indagine su un caso di presunte attività illegali legate a un noto finanziere. La polizia ha effettuato l’arresto in un’abitazione nel centro di Londra, portando avanti perquisizioni tra le accuse di possibile complicità. Le autorità continuano le indagini, senza escludere ulteriori sviluppi.

Dopo l’ex principe Andrea, stavolta tocca a Peter Mandelson. L’ex ministro ed ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti è stato arrestato dagli agenti di Scotland Yard nell’ambito delle indagini sugli Epstein files. L’accusa riguarderebbe delle informazioni e dei documenti governativi riservati che l’ex ministro avrebbe condiviso con il pedofilo Jeffrey Epstein. Il riferimento è a un’indagine sulla presunta cattiva condotta nell’esercizio di funzione pubblica, come già avvenuto per l’ex principe Andrea. Il fermo è avvenuto dopo la perquisizione di Scotland Yard all’interno di due proprietà di colui che è stata un’eminenza grigia dei laburisti, oltre che dell’ascesa di Tony Blair. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

