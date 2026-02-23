Saronno indipendenti esclusi | la polemica sugli spazi informativi

A Saronno, la disputa sugli spazi informativi nasce dall’esclusione di alcuni gruppi dal settimanale locale Saronno Sette. Durante il Consiglio comunale del 11 febbraio, i rappresentanti di alcuni collettivi hanno criticato la decisione di assegnare gli spazi a pochi, lasciando altri senza voce. La scelta ha suscitato reazioni forti tra i cittadini coinvolti e ha acceso un dibattito sulla trasparenza dell’ente. La questione rimane aperta e ancora senza una soluzione definitiva.

La polemica sugli spazi informativi: cosa è successo davvero a Saronno. Il 11 febbraio scorso, durante il Consiglio comunale di Saronno, è emersa una questione che ha acceso gli animi: la distribuzione degli spazi informativi sul settimanale cittadino Saronno Sette. Al centro della diatriba c’è il consigliere indipendente Luca Amadio, che ha sollevato una questione spinosa riguardo alla gestione degli spazi riservati ai gruppi consiliari. La vicenda ha radici profonde e solleva interrogativi importanti sul pluralismo e la rappresentanza democratica. Amadio ha richiesto ufficialmente di poter inviare il proprio contributo al settimanale, ma la sua richiesta è stata respinta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

