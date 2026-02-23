Sardegna all’assalto dei mercati globali | 9 eventi per l’export

La Sardegna organizza nove eventi fieristici per promuovere i prodotti locali sui mercati internazionali, incentivando le aziende dell’isola a espandersi oltre i confini nazionali. La causa è la volontà di aumentare le esportazioni e favorire lo sviluppo economico regionale. Ogni manifestazione coinvolge aziende di vari settori, dalla gastronomia all’artigianato, con l’obiettivo di attirare acquirenti stranieri e rafforzare le relazioni commerciali. La strategia mira a valorizzare le eccellenze dell’isola e a incrementare le occasioni di business.

La Sardegna si lancia all’attacco dei mercati globali con un piano ambizioso: nove eventi fieristici nazionali ed internazionali per portare le eccellenze isolane oltre i confini. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale dell’Industria, rappresenta un investimento strategico su settori chiave come agroalimentare, lapideo, nautica e innovazione digitale. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la presenza delle imprese sarde sui mercati esteri e attrarre nuovi investimenti. Il calendario si apre con una partecipazione di rilievo: il London Surface Design Show, la principale manifestazione britannica dedicata ai materiali di superficie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sicilia: 3 milioni di euro per l’export, imprese supportate verso nuovi mercati globali entro il 2026.La Sicilia investe tre milioni di euro per aiutare le imprese locali a entrare in nuovi mercati globali entro il 2026.

La sfida dei mercati globali. Aziende a lezione di IA e cybersecurityUn ciclo di seminari promosso da Assoservizi di Confindustria Toscana Sud ha affrontato le sfide dei mercati globali, concentrandosi su cybersecurity e intelligenza artificiale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Dietro gli assalti ai portavalori c'è un controllo mafioso, sostiene la Direzione nazionale antimafia; Speculazione energetica: Così si può fermare l’assalto; Assalto fallito al bancomat a Bortigali, i malviventi in fuga con un furgone bianco: cosa sappiamo; L’assalto eolico e fotovoltaico che non c’è e il potere che blocca la transizione (di M. Iervolino).

Speculazione energetica: «Così si può fermare l’assalto»Pili: «Pratobello, varianti urbanistiche legate a un nuovo regolamento Ue» ... msn.com

Bortigali, carabinieri forano sulla strada disseminata di chiodi e sventano un assalto al bancomatI banditi avevano rubato l’escavatore di una ditta, ma sono stati messi in fuga: è caccia a un furgone bianco che si è dileguato tra le montagne ... unionesarda.it

Obiettivo Sardegna: assalto al PalaPirastru! Leggi l’articolo qua sotto https://bit.ly/465svEv Irene DeMasi #EssereStadium #SerieA3CREDEMBanca #LegaVolley #LaSerieC #noisiamolastadium #manchisolotu #volleystadium #volley #volleyball - facebook.com facebook