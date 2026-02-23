Sara Sabato trionfa al Manichino d’oro | la sarta lucana verso

Sommario. Sara Sabato, giovane sarta di Rionero in Vulture, ha trionfato nella selezione regionale della 13^ edizione del Manichino d’oro, concorso nazionale di alta sartoria tenutosi a Matera. La sua vittoria le aprirà le porte della fase nazionale a Roma il 6 giugno, dove rappresenterà la Basilicata. L’evento, organizzato dalla stilista Paola Buttiglione con il patrocinio del Comune di Matera, ha messo in luce l’eccellenza artigianale lucana e il valore della tradizione sartoriale italiana. La vittoria di Sara Sabato: un trionfo di tecnica e creatività. Tra le mura storiche di Palazzo Lanfranchi a Matera, domenica si è svolta una competizione che ha saputo coniugare tradizione e innovazione: la selezione regionale del Manichino d’oro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

