santa margherita ligure smantellamento pontile gesama la preoccupazione dei proprietari delle barche ormeggiate

Santa Margherita Ligure, il progetto di smantellamento del pontile Ge.Sa.Ma. ha suscitato preoccupazione tra i proprietari delle barche ormeggiate. La causa riguarda l’incertezza sul futuro della struttura, che impedisce di pianificare interventi di manutenzione. Decine di utenti hanno scritto una lettera per chiedere chiarimenti alle autorità locali e alla gestione. La questione resta aperta in attesa di risposte ufficiali sulle prossime decisioni.

Con una lettera firmata - indirizzata a Comune, Capitaneria di Porto e alla società che gestisce la struttura - decine di fruitori del pontile Ge.Ma.Sa di Santa Margherita Ligure, utenti del servizio di ormeggio, esprimono dubbi e perplessità sulle procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime relative ad alcuni pontili nel Comune di Santa Margherita Ligure. “Molti di noi frequentano Santa Margherita Ligure da numerosi anni. scrivono -, in alcuni casi da decenni, e hanno sviluppato nel tempo un rapporto stabile e profondo con la città, contribuendo alla sua vita economica, sociale e turistica attraverso una presenza continuativa e un legame autentico con il territorio, inoltre è presente sul pontile una attività individuale di noleggio barca con conducente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Eroina in riviera: un arresto a Santa Margherita LigureUn uomo di 32 anni è finito in manette a Santa Margherita Ligure.

Alfabetizzazione mediatica: scambio giovanile internazionale a Santa Margherita LigureA Santa Margherita Ligure si svolge uno scambio giovanile internazionale tra Italia e Spagna, con l’obiettivo di promuovere l’alfabetizzazione mediatica e sviluppare il pensiero critico tra i giovani.

