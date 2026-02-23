Sanremo Writers | 3 opere che esplorano cuore fede e solidarietà

Sanremo Writers presenta tre opere che affrontano temi come il cuore, la fede e la solidarietà. La manifestazione si svolge tra autori provenienti da diverse città italiane, attirando l’attenzione di molti appassionati. Le storie selezionate raccontano esperienze di vita e valori condivisi, coinvolgendo il pubblico con i loro messaggi profondi. L’evento si tiene nel centro storico, tra incontri e letture pubbliche che richiamano un pubblico vario e curioso.

Avellino Letteraria a Sanremo Writers: le opere e i temi in campo. Il cielo sopra Sanremo si prepara a tingersi di parole e storie. Sabato 21 febbraio 2026, nonostante un cielo nuvoloso con locali aperture e una temperatura di 11 gradi, la città ospiterà un evento che va ben oltre la musica: Avellino Letteraria, la rassegna ideata e organizzata da Annamaria Picillo, farà il suo quarto ingresso consecutivo a Sanremo Writers. Un appuntamento che, ormai, è diventato un punto fermo nel panorama culturale nazionale, capace di attirare l’attenzione non solo per la qualità delle opere presentate, ma anche per l’impegno sociale e umano che le caratterizza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Riccardo Alberto Mangiacapra verso Casa Sanremo Writers 2026: un romanzo che diventa incontroRiccardo Alberto Mangiacapra si avvicina a Casa Sanremo Writers 2026 con un progetto che trasforma il romanzo in un momento di condivisione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lo scrittore casertano Antonio Bonagura a Casa Sanremo Writers.

Verso Casa Sanremo Writers 2026, si chiude la campagna di SBS Edizioni & Promozioni - facebook.com facebook