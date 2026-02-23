Sanremo | tutti i duetti del Festival nella serata delle cover

Il Festival di Sanremo ha visto Carlo Conti annunciare in diretta la lista dei duetti e delle cover previsti per la serata dedicata alle interpretazioni. La scelta è stata motivata dall’esigenza di offrire uno spettacolo coinvolgente e sorprendente, con artisti che si preparano a salire sul palco con brani rinnovati. La serata, che si avvicina, promette di portare musica e emozioni, con le esibizioni che sono già molto attese dal pubblico.

Carlo Conti ha annunciato in direttala Tg1 la lista definitiva dei duetti e delle cover che animeranno la penultima serata del Festival di Sanremo. Qui potete leggere i nostri guidizi dopo l'ascolto in anteprima dei brani in gara all'Ariston. COVER E DUETTI: L'ELENCO COMPLETO Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono Bambole di Pezza e Cristina D'Avena – Occhi di Gatto Chiello e Morgan – Mi sono innamorato di te; Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi Ditonellapiaga e TonyPitony – The Lady is a Tramp Eddie Brock e Fabrizio Moro – Portami via Elettra Lamborghini e Las Ketchup – Aserejé Enrico Nigiotti e Alfa – En e Xanax Ermal Meta con Dardust – Golden hour Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola Fulminacci e Francesca Fagnani – Parole parole J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita Lda & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto Levante con Gaia – I maschi Luchè e Gianluca Grignani – Falco a metà Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore Mara Sattei e Mecna – L'ultimo bacio Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo Michele Bravi e Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno Nayt e Joan Thiele – La canzone dell'amore perduto Patty Pravo e Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone Raf e The Kolors – The Riddle Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni Samurai Jay e Belen Rodriguez e Roy Paci – Baila Morena Sayf e Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack Serena Brancale e Gregory Porter e Delia – Besame Mucho Tommaso Paradiso e gli Stadio – L'ultima luna Tredici Pietro e Galeffi, Fudasca & Band – Vita.

Festival di Sanremo: spoiler dei duetti nella serata cover

Sanremo 2026, ecco tutti i duetti: da Morgan a Belen per la serata delle cover

