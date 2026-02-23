Sanremo | tutti i duetti del Festival nella serata delle cover

23 feb 2026

Il Festival di Sanremo ha visto Carlo Conti annunciare in diretta la lista dei duetti e delle cover previsti per la serata dedicata alle interpretazioni. La scelta è stata motivata dall’esigenza di offrire uno spettacolo coinvolgente e sorprendente, con artisti che si preparano a salire sul palco con brani rinnovati. La serata, che si avvicina, promette di portare musica e emozioni, con le esibizioni che sono già molto attese dal pubblico.
Carlo Conti ha annunciato in direttala Tg1 la lista definitiva dei duetti e delle cover che animeranno la penultima serata del Festival di Sanremo. Qui potete leggere i nostri guidizi dopo l’ascolto in anteprima dei brani in gara all’Ariston. COVER E DUETTI: L’ELENCO COMPLETO Arisa  e il  Coro del Teatro Regio di Parma  – Quello che le donne non dicono Bambole di Pezza  e  Cristina D’Avena  – Occhi di Gatto Chiello  e  Morgan – Mi sono innamorato di te; Dargen D’Amico  con  Pupo  e  Fabrizio Bosso  – Su di noi Ditonellapiaga  e  TonyPitony  – The Lady is a Tramp Eddie Brock  e  Fabrizio Moro  – Portami via Elettra Lamborghini  e  Las Ketchup  – Aserejé Enrico Nigiotti  e  Alfa  – En e Xanax Ermal Meta  con  Dardust  – Golden hour Fedez & Masini  con  Stjepan Hauser  – Meravigliosa creatura Francesco Renga  con  Giusy Ferreri  – Ragazzo solo, ragazza sola Fulminacci  e  Francesca Fagnani  – Parole parole J-Ax  con  Ligera County Fam  – E la vita, la vita Lda & Aka 7even  con  Tullio De Piscopo  – Andamento lento Leo Gassmann  con  Aiello  – Era già tutto previsto Levante  con  Gaia  – I maschi Luchè  e  Gianluca Grignani  – Falco a metà Malika Ayane  con  Claudio Santamaria  – Mi sei scoppiato dentro il cuore Mara Sattei  e  Mecna  – L’ultimo bacio Maria Antonietta & Colombre  con  Brunori Sas  – Il mondo Michele Bravi  e  Fiorella Mannoia  – Domani è un altro giorno Nayt  e  Joan Thiele  – La canzone dell’amore perduto Patty Pravo  e  Timofej Andrijashenko  – Ti lascio una canzone Raf  e  The Kolors  – The Riddle Sal Da   Vinci  con  Michele Zarrillo  – Cinque giorni Samurai Jay  e  Belen Rodriguez  e  Roy Paci  – Baila Morena Sayf  e  Alex Britti  e  Mario Biondi  – Hit the Road Jack Serena Brancale  e  Gregory Porter  e  Delia  – Besame Mucho Tommaso Paradiso  e gli  Stadio  – L’ultima luna Tredici   Pietro  e Galeffi,  Fudasca & Band  – Vita. 🔗 Leggi su Panorama.it

