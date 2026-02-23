Sanremo troupe Rai coinvolta in un terribile incidente | Situazione agghiacciante

Una giornata di lavoro sulla strada ha finito in tragedia quando una troupe Rai coinvolta in un incidente ha colpito un’auto con giovani musicisti a bordo, mentre si dirigeva verso Sanremo. L’incidente si è verificato nelle ore che precedono l’inizio del Festival di Sanremo 2026, creando scompiglio tra chi si trovava sul luogo. Le cause sono ancora da chiarire, ma la scena si presenta come un episodio drammatico e improvviso. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

© Tvzap.it - Sanremo, troupe Rai coinvolta in un terribile incidente: “Situazione agghiacciante”

Un trasferimento di lavoro lungo l'autostrada in direzione della città dei fiori, nelle ore che precedono l'avvio del Festival di Sanremo 2026, si è concluso con un incidente che ha coinvolto una troupe della Rai e un'auto con a bordo giovani musicisti. Lo scontro è avvenuto all'interno di una galleria nel tratto tra Genova e la riviera ligure, un contesto in cui visibilità e margini di manovra risultano particolarmente ridotti. Il mezzo della produzione del programma televisivo La Volta Buona stava procedendo verso Sanremo quando, secondo le prime ricostruzioni raccolte sul posto, è avvenuto l'impatto con un altro veicolo.