Sanremo rivive | quiz su scandali e momenti folli del Festival

Un grande evento a Varese ricorda le stranezze e gli scandali del Festival di Sanremo. La manifestazione mette in mostra foto, video e aneddoti di alcune delle esibizioni più discusse e memorabili. Partecipano fan e appassionati che vogliono rivivere i momenti più curiosi della storia sanremese. L'obiettivo è far rivivere l’atmosfera unica del festival attraverso testimonianze e ricordi diretti. La serata promette di sorprendere anche chi ha seguito da vicino quegli anni.