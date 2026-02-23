Sanremo rivive | quiz su scandali e momenti folli del Festival
Un grande evento a Varese ricorda le stranezze e gli scandali del Festival di Sanremo. La manifestazione mette in mostra foto, video e aneddoti di alcune delle esibizioni più discusse e memorabili. Partecipano fan e appassionati che vogliono rivivere i momenti più curiosi della storia sanremese. L'obiettivo è far rivivere l’atmosfera unica del festival attraverso testimonianze e ricordi diretti. La serata promette di sorprendere anche chi ha seguito da vicino quegli anni.
Giovedì 26 febbraio, a partire dalle 21:00, lo spazio Materia di via Confalonieri 5 a Castronno ospiterà un quiz dedicato ai fuori programma più memorabili del Festival della Canzone Italiana. Tra performance teatrali, litigi storici ed emozioni intense, il pubblico sarà chiamato a mettere alla prova la propria memoria musicale. Il quiz, condotto da Marco Tresca e Raffaele Piscopiello, vedrà quattro squadre sfidarsi a suon di canzoni da riconoscere dai primi secondi.
