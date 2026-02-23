Sanremo Pilar Fogliati | Mi ispirerò a Virginia Raffaele

Pilar Fogliati partecipa come co-conduttrice al festival di Sanremo per promuovere il suo nuovo film, Romantiche. La sua scelta di ispirarsi a Virginia Raffaele deriva dalla volontà di portare spontaneità e umorismo sul palco. Durante le prove, la attrice si esercita con personaggi comici e sketch divertenti, cercando di coinvolgere il pubblico con naturalezza. La sua presenza al festival aggiunge un tocco di freschezza all’evento, attirando l’attenzione di molti spettatori.
Mercoledì 25 febbraio Pilar Fogliati sarà co-conduttrice al festival di Sanremo dove porterà il suo alter ego, i personaggi del suo film Romantiche Pilar Fogliati potrebbe essere la rivelazione del 2026, nella serata del mercoledì l’attrice salirà sul palco per affiancare Carlo Conti, Laura Pausini, Achille Lauro e Lillo. Sebbene lo spazio comico potrebbe essere dedicato a quest’ultimo, in realtà anche Pilar ha deciso di prendersi il suo. In un’intervista al Messaggero ha svelato che porterà i suoi personaggi, quelli a cui dato luce attraverso il film Romantiche. “Ci porterò tutti i miei alter ego. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sanremo, Carlo Conti ufficializza Pilar Fogliati come co-conduttrice della seconda serata. E sull’affaire Pucci: «Mi dispiace abbia rinunciato»Carlo Conti ufficializza Pilar Fogliati come co-conduttrice della seconda serata di Sanremo.

Pilar Fogliati a Sanremo 2026Pilar Fogliati torna in televisione e si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026.

