Sanremo nel mirino | sponsor inquinanti e opacità su finanziamenti

Un festival musicale molto famoso si trova sotto accusa per via di sponsor responsabili di inquinamento e di scarsa trasparenza nei finanziamenti. La causa principale riguarda le aziende che supportano l’evento e che contribuiscono a problemi ambientali, mentre l’organizzazione fatica a chiarire come vengono assegnati i fondi. Diversi attivisti chiedono chiarezza e azioni concrete contro queste pratiche. La polemica si diffonde tra il pubblico e gli addetti ai lavori, portando a nuove domande sul ruolo delle aziende coinvolte.

Il Festival di Sanremo, tradizionale palcoscenico della musica italiana, si trova al centro di una polemica ambientale che va ben oltre le note. Greenpeace Italia ha puntato il dito contro la presenza di sponsor come Eni, Suzuki e Costa Crociere, accusati di sfruttare l’evento per promuovere un’immagine verde in contrasto con le loro reali attività inquinanti. La denuncia arriva dopo anni di richieste di trasparenza rimaste senza risposta, sollevando interrogativi su come il servizio pubblico gestisca le sponsorizzazioni e sul ruolo della cultura nella società. La vicenda ha radici profonde. Greenpeace Italia aveva già segnalato la presenza di sponsor inquinanti ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina, ma ora l’attenzione si sposta sul Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

