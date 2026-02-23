Sanremo Meloni smentisce | Io all’Ariston è FantaSanremo No a polemica politica al Festival

Meloni ha dichiarato che la sua presenza al Festival di Sanremo è solo un’idea fantasiosa, a causa di una presunta mancanza di interesse personale. La sua affermazione arriva dopo voci che la volevano seduta tra il pubblico durante la prima serata. In passato, il governo ha evitato di coinvolgere direttamente il festival nelle discussioni politiche. La polemica sui possibili incontri tra esponenti politici e artisti continua a tenere banco.

E se il presidente del Consiglio sedesse in prima fila al teatro Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo? A quanto pare pura utopia. A smentire le voci che hanno animato negli ultimi giorni redazioni, scranni, nonché la stessa via Mazzini, è Giorgia Meloni in persona che ci ritorna su anche dopo la prima conferenza stampa presenziata dal direttore artistico Carlo Conti e dalla co-conduttrice e cantante Laura Pausini, nuovamente incalzati sulla questione. “Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo – scrive il premier sui social – Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it Sanremo, Conti: «Meloni all'Ariston? Se compra il biglietto». Lei: «Io al Festival? È FantaSanremo, continuo a fare il mio lavoro»Conti ha scherzato sulla presenza di Meloni all'Ariston, affermando che potrebbe partecipare se acquista il biglietto. Sanremo, Meloni: “Io all’Ariston notizia inventata, non siamo al FantaSanremo”Giorgia Meloni ha chiarito di non aver mai annunciato la sua presenza a Sanremo, smontando le voci circolate online. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Carlo Conti smentisce la presenza di Giorgia Meloni a Sanremo; Carlo Conti: Giorgia Meloni a Sanremo? Una fake news, rasenta la fantascienza; Conti smentisce invito Meloni a Sanremo 2026: 'È fake'; Il boss smentisce Gratteri: io per il No. Sanremo, Meloni: Io all’Ariston notizia inventata, non siamo al FantaSanremo(Adnkronos) – Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stess ... msn.com Sanremo, Meloni: «Io al Festival? È FantaSanremo, non servono ospiti immaginari. Continuo a fare il mio lavoro»«Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da ... msn.com Giorgia Meloni ha finalmente smentito la sua partecipazione a Sanremo. Molto bene! Adesso la Presidente del Consiglio accetterà di venire in Parlamento a discutere di tasse e sicurezza Non la vediamo da mesi. E sappiamo tutto ciò che pensa sul comico P - facebook.com facebook Sanremo 2026, Meloni sul palco dell'Ariston Interviene la premier, cosa ha detto x.com