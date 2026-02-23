Sanremo | la stylist forlivese che trasforma i look degli artisti

Achena Batani, stylist forlivese, ha ottenuto un ruolo al Festival di Sanremo per il suo lavoro con gli artisti. La sua esperienza nel settore ha portato alla sua selezione tra i consulenti di immagine dell’evento. Batani ha curato i look di diversi cantanti, contribuendo a creare stili unici e riconoscibili. La sua presenza al festival ha attirato l’attenzione di molti appassionati di moda e musica. La sua partecipazione si inserisce in un contesto di grande attenzione alle tendenze.

Achena Batani, la consulente d’immagine di Forlì al Villaggio di Sanremo. Achena Batani, titolare del salone Achena N°5 di Forlì, è stata scelta per far parte del team di esperti di bellezza del Festival di Sanremo. La professionista forlivese, specializzata in hairstyling e consulenza d’immagine, lavorerà al Villaggio del Festival, il cuore operativo della kermesse musicale più seguita d’Italia. Il suo ruolo sarà cruciale nel creare e curare i look degli artisti, contribuendo a raccontare la loro storia attraverso l’immagine. Batani porterà la sua esperienza consolidata in uno dei contesti più prestigiosi del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dietro i look dei cantanti c'è un tocco forlivese: Achena Batani firma l'immagine degli artisti a SanremoAchena Batani, stilista forlivese, ha creato le immagini degli artisti a Sanremo, motivata dalla passione per il design e dalla volontà di valorizzare ogni look.

Festival di Sanremo 2026: come vestiranno i cantanti? Abbiamo intervistato tutti gli stylist degli artisti in gara: ecco cosa ci hanno rivelatoIl Festival di Sanremo 2026 si avvicina, e la scelta degli outfit dei cantanti sta creando grande curiosità.

