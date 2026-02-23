Sanremo La Russa | Conti trovi modo per ‘ripagare’ Pucci per esclusione

Carlo Conti ha annunciato a Sanremo che Pucci ha rifiutato di partecipare, dopo aver subito insulti e minacce da chi lo accusava di non essere di sinistra. La decisione deriva da pressioni e attacchi che lo hanno portato a non salire sul palco. Conti ha sottolineato che l’invito a Pucci è stato fatto senza alcuna pressione, ma l’artista ha scelto di non partecipare. La vicenda ha suscitato molte reazioni tra il pubblico e i colleghi.

Roma, 23 feb. (askanews) – "Ho visto nei video la conferenza stampa di Carlo Conti a Sanremo e ha correttamente detto che Pucci era stato invitato senza pressione da parte di alcuno e che per sua scelta ha deciso di non andare dopo le intollerabili accuse, minacce, aggressioni che gli sono state rivolte da chi lo accusava in sostanza di non essere di sinistra". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sui social interviene sul caso del comico Andrea Pucci che ha rinunciato alla co-conduzione di una serata del Festival di Sanremo. "Capisco Pucci, capisco che non abbia voluto mettere a rischio la propria immagine di professionista di fronte a chi magari poteva fargli un agguanto nella serata di Sanremo, ma da parte del conduttore Conti mi aspetto qualcosa di più che dire 'vabbè.