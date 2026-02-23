Sanremo i cantanti in gara diventano carte dei tarocchi | VIDEO

Il Festival di Sanremo ha ispirato un’interpretazione insolita, trasformando i cantanti in carte dei tarocchi. Questa scelta deriva dalla volontà di rappresentare le loro personalità e i percorsi artistici attraverso simboli specifici. Nel nuovo numero di Vanity Fair, ogni concorrente viene raffigurato con un’immagine che ne riassume le caratteristiche distintive. La serie di immagini offre uno sguardo originale sulla varietà di stili e storie dei partecipanti. La mostra si può ammirare anche online.

Nel nuovo numero di Vanity Fair i concorrenti del Festival di Sanremo diventano carte dei tarocchi, ognuno associato a un simbolo secondo le loro personalità e le loro carriere. Il fenomeno spopola sui social Il Festival di Sanremo 2026 si accende anche fuori dal palco dell’Ariston e un’idea originale sta spopolando tra pubblico e addetti ai lavori. Vanity Fair Italia ha infatti dedicato un portfolio speciale ai 30 Big in gara, associando ciascun artista a una carta dei tarocchi in un gioco simbolico che prova a raccontarne personalità, percorso e, perché no, possibili chance di vittoria. L’iniziativa, pubblicata sul sito di Vanity Fair Italia, propone una lettura alternativa della competizione dove ogni cantante diventa un archetipo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

I temi delle canzoni dei cantanti in gara al Festival di SanremoLe canzoni in gara al Festival di Sanremo 2026 riflettono la varietà di stili e sensibilità degli artisti, offrendo uno spaccato di un’Italia emotivamente consapevole e complessa.

