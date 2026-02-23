Sanremo Fedez e l’ipotesi paternità | Annunci? Mi limiterò a cantare

Fedez ha chiarito che non farà alcun annuncio sulla sua vita personale, attribuendo il silenzio alle voci sulla sua eventuale paternità. La decisione arriva mentre si avvicina il Festival di Sanremo 2026, e il cantante preferisce concentrarsi sulla musica invece di commentare le speculazioni. La sua scelta di non rispondere alle indiscrezioni riguarda anche le aspettative dei fan e i media. Fedez preferisce mantenere il focus sui suoi brani e sulla performance.

(Adnkronos) – "Nessun annuncio, mi limiterò a cantare". Con queste parole Fedez, alla vigilia del Festival di Sanremo 2026, mette a tacere le indiscrezioni sul suo conto. In collegamento dalla città ligure con La volta buona, il rapper ha chiarito di non dover fare alcun tipo di annuncio. A sollevare la questione è stata la conduttrice Caterina Balivo che ha fatto riferimento ai rumors circolati sui quotidiani di gossip nelle ultime settimane. Secondo le voci, infatti, l'artista potrebbe usare il palco dell’Ariston per comunicare una presunta nuova paternità. Il nome di Giulia Honegger, suo attuale compagna, è rimbalzato più volte nelle indiscrezioni, con l'ipotesi di una gravidanza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Tommaso Paradiso: «Da bambino non mi leggevano fiabe ma annunci immobiliari. La vita da papà mi rende più completo. Sanremo? Stare sotto pressione è bello»

Sanremo, gli artisti cantano Azzurro al Quirinale: "La sapevo, ma mi hanno insegnato a non cantare"Gli artisti di Sanremo, tra cui Laura Pausini, hanno portato il loro saluto al Quirinale, a causa della visita ufficiale organizzata dal presidente Sergio Mattarella.

Sanremo 2026: le Reaction dei cantanti all’annuncio del cast

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Fedez e Masini tornano insieme a Sanremo 2026 con 'Male necessario'; Fedez-Masini, Lamborghini e Arisa i Big di Sanremo al top social; Fedez e la valigia per Sanremo, il pensiero intimo sul suo Festival più duro: Tutto sembrava sfuggiva; La Crusca e i testi delle canzoni di Sanremo: Un Festival della medietà, tipica di Carlo Conti. Tra i migliori Ermal Meta, l'unico che esce dalla bolla della coppia.

SNAI – Sanremo: Serena Brancale la grande favorita Inseguono Fedez e Tommaso Paradiso, Arisa tra gli outsiderNews dell'ultima ora dall'Italia e dal mondo. Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro ... adnkronos.com

«Non tutto è sotto il nostro controllo». Fedez torna a Sanremo: la preparazione con figli, Masini e GiuliaDa Battito a Male necessario, passando per Bella stronza. Fedez torna a Sanremo come un uomo diverso da quello che ha affrontato l'ultimo Festival. Dopo ... ilmessaggero.it

Fedez arriva Sanremo con un porta fortuna davvero speciale. L’adorarbile gesto dei figli Leone e Vittoria - facebook.com facebook

«Nel 2025 tutto sembrava sfuggirmi di mano», Fedez pronto al ritorno a Sanremo: «Non so cosa succederà, ma non vedo l’ora che succeda» x.com