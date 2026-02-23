Sanremo Eddie Brock | La chiamata di Conti come la convocazione in Nazionale | sarei stato un pazzo a dire non mi sento pronto L’intervista

Edoardo Iaschi, conosciuto come Eddie Brock, afferma che la sua reazione alla proposta di Conti è stata come quella di un calciatore chiamato in nazionale: avrebbe sbagliato a rifiutare. Nato a Roma nel 1997, fino a poche settimane fa lavorava in un’attività di gestione case vacanze. La sua passione per la musica era nascosta, ma ora si trova al centro di un’attenzione improvvisa. La sua storia si sta rapidamente trasformando, cambiando il suo futuro.

Il suo vero nome è Edoardo Iaschi, è nato a Roma nel 1997 e fino a una manciata di settimane fa era praticamente sconosciuto, un ragazzo come tanti che si manteneva gestendo case vacanze e celando nel cassetto il sogno della musica. Poi la svolta, improvvisa, così come tante favole della musica moderna insegnano, grazie a una canzone dal titolo Non è mica te, un brano che un po’ riprende la tradizione cantautorale romana, dall’altro le sonorità intense della rivoluzione indie. Un brano circolato in maniera ossessiva di social in social, di profilo in profilo, fino a conquistare la vetta della classifica Viral Italy di Spotify. 🔗 Leggi su Open.online

Eddie Brock è pronto per il debutto a Sanremo 2026 dove sarà in gara con il brano Avvoltoi. La video.intervistaEddie Brock si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi.

Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a Welo: “Ho provato a trasferirmi fuori ma l’obiettivo è fallito. La vittoria di Mahmmod a Sanremo fu rivoluzionaria. Faccio il tifo per Eddie Brock”Welo, tra i sei finalisti di Sanremo Giovani 2025, condivide le sue esperienze e riflessioni sul percorso musicale, tra tentativi di trasferimento all’estero e il successo di Mahmmod a Sanremo.

Sanremo 2026, chi è Il cantautore Eddie Brock e con quale canzone è diventato famoso

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Eddie Brock con Avvoltoi. Il testo della canzone; Eddie Brock paragona gli uomini ad Avvoltoi nella canzone di Sanremo: il testo e il significato; Avvoltoi di Eddie Brock – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Le Iene: DE DEVITIIS: Eddie Brock: dai B&B a Sanremo Video.

Il testo e il significato di Avvoltoi di Eddie Brock a Sanremo 2026: le relazioni tossiche e la fuga dall’amoreEddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, esordisce al Festival di Sanremo 2026 con la canzone Avvoltoi: il racconto di un amore struggente ... fanpage.it

Sanremo 2026, Eddie Brock debutta grazie alla nonna: la mia manger non ufficialeSanremo 2026 si avvicina e tra i debutti più attesi c'è Eddie Brock, che tra vita quotidiana e consigli della nonna si prepara a sorprendere il pubblico della kermesse canora. movieplayer.it

Eddie Brock racconta a RTL 102.5 il debutto a Sanremo 2026 con il brano “Avvoltoi” #Sanremo2026 #RadioShow Radio Zeta Sanremo Città della Musica - facebook.com facebook

Dai B&B al palco dell’Ariston: @nicdedevitiis ha trascorso due giorni con Edoardo Iaschi, in arte Eddie Brock, ed era al suo fianco nel momento in cui ha scoperto che parteciperà al Festival di Sanremo #LeIene x.com