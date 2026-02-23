Le canzoni più audaci e sensuali di Sanremo hanno scatenato discussioni per via dei testi provocanti e delle coreografie sensuali. La scelta di artisti che sfidano i limiti della censura ha portato a momenti di forte impatto sul pubblico, creando un contrasto tra l’immagine ufficiale del festival e le espressioni più esplicite sul palco. La presenza di queste esibizioni ha acceso il dibattito sui limiti della libertà artistica nel contesto del festival.

C ’è un Sanremo ufficiale, fatto di abiti couture, standing ovation e polemiche da prima serata. E poi c’è un Sanremo sotterraneo, che scorre tra le parole dei testi, negli sguardi, nei corpi che si muovono sul palco. È il Sanremo del desiderio. Dagli anni Settanta a oggi, l’Ariston è stato anche un luogo in cui la sessualità ha trovato spazio, prima in forma allusiva, quasi sussurrata, poi sempre più esplicita e rivendicata. A ricostruire questa traiettoria è la classifica stilata dalla community di Wyylde, social network europeo che ha votato le canzoni più audaci e sensuali della storia del Festival, offrendo uno spaccato interessante su come è cambiato il modo di raccontare l’intimità tra passato e presente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Sanremo e sesso: le canzoni più audaci e sensuali della storia del Festival, da "Pensiero stupendo" a "Made in Italy"

Sanremo, le 3 vittorie mancate più clamorose della storia del Festival

