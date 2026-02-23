Un’installazione luminosa dedicata a Pippo Baudo è stata inaugurata all’ingresso del Teatro Ariston, in occasione del 76° Festival di Sanremo. La scelta di omaggiare il conduttore, scomparso lo scorso agosto, deriva dal suo ruolo storico nel festival e dall’affetto del pubblico. Alla cerimonia hanno partecipato Carlo Conti, che ha dedicato questa edizione a Baudo, e i figli Tiziana e Alessandro, che hanno tagliato il nastro. La cerimonia si è conclusa con un momento di commozione.

( a skanews) — Un’ installazione luminosa in onore di Pippo Baudo è stata inaugurata all’entrata del Teatro Ariston, alla presenza di Carlo Conti, che gli ha dedicato questo 76esimo Festival, e dei figli del conduttore scomparso lo scorso agosto, Tiziana e Alessandro. Sanremo 2026: chi sono i 30 Big in gara. guarda le foto Il direttore dell’Ariston Walter Vacchino ha detto: «Al nostro via, togliamo il drappo, accendiamo», prima di passare la parola al direttore artistico per l’accensione dell’opera di Marco Lodola, che ha dichiarato: «Lui ci ha insegnato per anni che Sanremo è Sanremo ma per tutti noi Pippo è Pippo e sarà sempre Pippo Baudo per tutti noi». 🔗 Leggi su Iodonna.it

Sanremo vuole una statua per Pippo Baudo, ma c'è un ostacolo da superare, ecco qualeSanremo desidera dedicare un monumento a Pippo Baudo, simbolo del Festival della Canzone Italiana e protagonista di tredici edizioni.

Sanremo pensa a una statua per Pippo Baudo. Il sindaco: "Siamo pronti, ma serve l'ok della famiglia"Sanremo valuta l'installazione di una statua dedicata a Pippo Baudo, figura storica del Festival della canzone italiana.

Sanremo 2026 Al Bano esplode: Basta giochetti! Frecciata a Conti!

