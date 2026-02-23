Sanremo e la depressione | il viaggio intimo di Drogo dopo il successo

Marco Drogo, noto come Rosa Chemical, rivela di aver attraversato un momento difficile dopo il successo a Sanremo il 21 febbraio 2026. Durante un’intervista su Raiuno, ha condiviso di aver combattuto contro la depressione nata dall’intenso stress e dall’attenzione mediatica. La sua testimonianza si concentra sulla lotta personale e sui momenti di sconforto che ha affrontato, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza. Drogo ha voluto parlare apertamente per aiutare chi si trova in situazioni simili.

La svolta di Sanremo e l’ombra della depressione. Il 21 febbraio 2026, nel salotto di Raiuno, Marco Drogo, noto come Rosa Chemical, ha svelato un capitolo intimo della sua vita durante l’intervista a Ciao Maschio, condotta da Nunzia De Girolamo. Il cantante di Grugliasco ha raccontato come il trampolino di lancio di Sanremo sia stato anche il punto di partenza di un percorso di cura per la depressione. Il Festival di Sanremo 2023, che lo ha proiettato dall’underground al mainstream, ha rappresentato un momento di svolta. Drogo ha riconosciuto il ruolo cruciale del conduttore nella sua ascesa artistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Rosa Chemical: “Dopo il Festival di Sanremo sono caduto in depressione. Il bacio con Fedez? Lo rifarei”Rosa Chemical ha spiegato che il suo stato di depressione è iniziato subito dopo il Festival di Sanremo 2023, dove ha attirato molte attenzioni grazie anche al bacio con Fedez.

La rivelazione di Rosa Chemical: «Dopo Sanremo sono caduto in depressione. Il bacio con Fedez? Lo rifarei, ma qualche critica mi ha colpito»Rosa Chemical ha spiegato di aver attraversato un momento difficile dopo la partecipazione a Sanremo 2023.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rosa Chemical: Dopo Sanremo sono andato in depressione, ma ora mi sto curando e sto molto meglio; Rosa Chemical a Ciao Maschio: Dopo Sanremo sono andato in depressione; Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026. La depressione del rapper, l'etichetta da iettatore del cantante, le polemiche per Bella stronza:...; La rivelazione di Rosa Chemical: Dopo Sanremo sono caduto in depressione. Il bacio con Fedez? Lo rifarei, ma qualche critica mi ha colpito.

Rosa Chemical racconta il crollo psicologico emerso dopo l’esperienza di SanremoRosa Chemical, la depressione dopo Sanremo e la richiesta di aiuto L’artista Rosa Chemical ha raccontato pubblicamente la propria depressione e il per ... assodigitale.it

Rosa Chemical: Dopo Sanremo la depressione. Fedez? Non si è separato per il bacioRosa Chemical a Ciao Maschio racconta la depressione dopo Sanremo e la sua rinascita, tra visibilità, critiche e polemiche. serial.everyeye.it

"Dopo Sanremo sono caduto in depressione". Rosa Chemical rivela tutto sul suo periodo più difficile >> https://buff.ly/Bp7L16X - facebook.com facebook