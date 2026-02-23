Sanremo e Fashion Week nella stessa settimana la sovrapposizione è un assist | l’Ariston diventa la cassa di risonanza da 13 milioni di spettatori delle passerelle

Sanremo e Fashion Week si svolgono nella stessa settimana, causando una sovrapposizione che trasforma l’Ariston in un palcoscenico per le passerelle di moda. Questa coincidenza attira l’attenzione di un pubblico variegato, tra appassionati di musica e fashionisti, creando un effetto di risonanza tra due grandi eventi. Le due manifestazioni si contendono l’interesse degli spettatori, portando a un confronto tra le due realtà culturali. La scelta di programmare le date ha suscitato molte reazioni.

Ammiratori devoti o detrattori snob, rassegnatevi: l’apocalisse pop è arrivata. O meglio, è arrivata la sovrapposizione che nessuno voleva ma che tutti, in fondo, aspettavano. A causa dello slittamento tattico per fare spazio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, il calendario ci regala una settimana memorabile, con la Milano Fashion Week e il Festival di Sanremo 2026 che cadono esattamente negli stessi giorni. Ma quello che sulla carta si presentava come un disastro logistico di proporzioni bibliche si sta rivelando la più formidabile operazione di marketing degli ultimi anni. Più che un ostacolo, l’incrocio di calendari è un assist a porta vuota per le case di moda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Emporio Armani alla Milano Fashion Week: Pellegrini, Magnini e Palmas tra passerelle e partyDurante la Milano Fashion Week AutunnoInverno 202627, Emporio Armani ha presentato le sue nuove collezioni, attirando l’attenzione di ospiti italiani e internazionali.

Le star in front row alle passerelle della New York Fashion Week, Julia Fox decreta il ritorno del massimalismoLe star si accalcano in prima fila alle sfilate della New York Fashion Week, attirando più attenzione degli abiti in passerella.

Sanremo vs Milano Fashion Week: la settimana in cui l’Italia si guarda allo specchioSfilate e canzoni hanno lo stesso calendario: mentre l’Ariston racconta la canzone italiana, Milano racconta la stagione che verrà ... lasicilia.it

Sanremo, Daphné celebra Festival e moda storicaA Sanremo Daphné espone abiti storici del Festival e presenta la nuova collezione sostenibile in vista della Fashion Week di Milano 2026. ligurianotizie.it

