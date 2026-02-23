' Sanremo Culturale Urbano' | tre serate all' insegna della musica e come iscriversi alla giuria

Sanremo Culturale Urbano ha attirato molti appassionati perché propone tre serate dedicate alla musica dal vivo e ai dibattiti sul festival. Durante gli eventi, il pubblico può ascoltare performance e partecipare a discussioni sulla 76ª edizione di Sanremo. L'iniziativa si svolge a Milano presso il salotto di Mare Culturale Urbano, che invita gli interessati a iscriversi alla giuria per condividere le proprie opinioni. Le serate si susseguono tra musica e confronto aperto.

In programma, tre serate di visione collettiva con la conduzione delle drag queen La Wanda Gastrica e Peperita, tra satira, gossip e commenti live. Ad accompagnare la serata anche Elisa Del Mese, autrice e storyteller. Nella prima serata di martedì 24 febbraio le giurie sono chiamate a votare tutte le canzoni di Sanremo 2026 dopo il primo ascolto. Venerdì 27 febbraio è invece in programma la serata dedicata alle cover. Infine, nel tanto atteso appuntamento di sabato 28 febbraio verrà proclamato il vincitore o la vincitrice di ‘Sanremo Culturale Urbano 2026’. Pacchi smarriti e venduti a pochi euro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

E' tempo di scatenarsi a ritmo di jazz: torna "Pennabilli Django Festival" per tre giornate all'insegna della musica e del divertimentoDal 27 al 29 dicembre torna a Pennabilli la 13ª edizione del Django Festival, un evento internazionale dedicato al jazz manouche e alla figura leggendaria di Django Reinhardt.

Sanremo, Mattarella: musica pop parte patrimonio culturale italianoIl presidente Mattarella annuncia che la musica pop è patrimonio culturale italiano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sanremo Culturale Urbano da Mare Culturale Urbano; Dove vedere Sanremo 2026 a Milano; Dove vedere il Festival di Sanremo 2026 a Milano: i luoghi; Sanremo Vibes accende il Festival: nasce il salotto culturale che racconta l’anima della canzone italiana.

Sanremo Culturale Urbano 2026, visione collettiva del festival con voti, ospiti e sorpreseMartedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026 a Milano torna per l'ottavo anno Sanremo Culturale Urbano: in occasione del Festival di Sanremo 2026 il salotto di Mare Culturale Urbano (Cascina ... mentelocale.it

Sanremo da vedere al museo. Guida alle iniziative dei luoghi della cultura per seguire il FestivalDalla mostra omaggio a Pippo Baudo, alla proiezione della finale sanremese al Centro Pecci di Prato, passando per la nuova Casa Vessicchio dedicata alle arti: una lista dei luoghi dove vivere in modo ... artribune.com

Il Festival di Sanremo è uno dei principali vettori economici dell’industria culturale italiana. La 76ª edizione genererà un impatto complessivo di 252,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 245 milioni del 2025, con un valore aggiunto assimilabile al PIL di circa - facebook.com facebook

"La #musica pop fa parte del patrimonio culturale italiano. #Sanremo una storia importante" : le parole di #Mattarella, ricevendo al #Quirinale #CarloConti e i cantanti di #Sanremo2026 x.com