Sanremo Conti smentisce presenza di Meloni e scherza | Può venire se compra biglietto lei | Io al festival? Fake news divertente
Carlo Conti ha chiarito che la presenza di Meloni al Festival è una fake news, dopo aver scherzato sulla possibilità che la premier partecipi acquistando un biglietto. La notizia circolava come una voce, alimentando discussioni tra il pubblico e gli organizzatori. Conti ha sottolineato che nessun invito ufficiale è stato rivolto a Meloni, lasciando intendere che la sua presenza non è prevista. La polemica si è quindi spenta senza ulteriori sviluppi.
Dopo le prime polemiche scoppiate a seguito di voci che davano la premier Meloni presenti alla prima serata del Festival, il conduttore Carlo Conti ha definitivamente fugato i dubbi: "È una libera cittadina, se vuole venire acquista il biglietto". E anche la premier è intervenuta rassicurando: "Proc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Sanremo 2026, Conti sulla presenza della Meloni: “Fantascienza! Se compra il biglietto e vuole venire, non decido io!”Carlo Conti ha definito “fantascienza” la possibilità che Giorgia Meloni partecipi al Festival di Sanremo 2026, chiarendo che non ha alcun ruolo nella sua presenza.
Sanremo, Conti: «Meloni all'Ariston? Se compra il biglietto». Lei: «Io al Festival? È FantaSanremo, continuo a fare il mio lavoro»Conti ha scherzato sulla presenza di Meloni all'Ariston, affermando che potrebbe partecipare se acquista il biglietto.
