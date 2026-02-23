Sanremo Conti smentisce presenza di Meloni e scherza | Può venire se compra biglietto lei | Io al festival? Fake news divertente

Carlo Conti ha chiarito che la presenza di Meloni al Festival è una fake news, dopo aver scherzato sulla possibilità che la premier partecipi acquistando un biglietto. La notizia circolava come una voce, alimentando discussioni tra il pubblico e gli organizzatori. Conti ha sottolineato che nessun invito ufficiale è stato rivolto a Meloni, lasciando intendere che la sua presenza non è prevista. La polemica si è quindi spenta senza ulteriori sviluppi.

