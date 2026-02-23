Sanremo Conti | Io meloniano? Sono un uomo libero Meloni | La mia presenza all' Ariston è FantaSanremo Faccio il mio lavoro

Giovanni Conti si definisce un uomo libero, dopo essere stato etichettato come renziano e ora come meloniano a causa delle sue opinioni politiche. La sua presenza all’Ariston ha suscitato commenti, ma lui insiste sul fatto di fare semplicemente il suo lavoro, senza legarsi a partiti. Conti spiega di non voler essere incasellato e di preferire mantenere l’indipendenza, anche se le etichette cambiano nel tempo. La sua posizione rimane chiara e decisa.

«Quando c'era Renzi sono stato definito renziano, oggi meloniano, domani sarò cinquestelliano. Per fortuna in questi 40 anni sono un uomo libero, ci tengo a essere indipendente nel mio lavoro: sono un giullare e orgogliosamente faccio il giullare». Le etichette politiche stanno strette a Carlo Conti, che alla vigilia del suo quinto festival rifiuta la definizione di 'normalizzatore', definisce «fantascienza» le presunte pressioni politiche sul caso del ritiro preventivo di Andrea Pucci e ripete di non aver invitato Giorgia Meloni. Conti, Meloni e la conferenza stampa di Sanremo «È una libera cittadina, se compra il biglietto e vuole venire può farlo», dice. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

