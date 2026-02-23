sanremo conti e pausini parlano alla stampa le prime dichiarazioni

Carlo Conti e Laura Pausini incontrano i giornalisti prima di salire sul palco di Sanremo. La loro presenza si deve all’apertura ufficiale del festival, che quest’anno si preannuncia ricco di sorprese e novità musicali. I due artisti rispondono alle domande sulla scaletta e sulle aspettative, creando grande attenzione tra i presenti. La conferenza si conclude con un clima di attesa, mentre gli ospiti si preparano a vivere la prima serata.

Sanremo, la primissima conferenza stampa di Carlo Conti e Laura Pausini alla vigilia dell’inizio del Festival. Questa mattina Carlo Conti e Laura Pausini hanno incontrato i giornalisti direttamente a Sanremo. Il direttore artistico e conduttore ha affermato: “ “Il mio ringraziamento va a tutti voi, voi giornalisti, amici delle radio, della sala stampa delle radio, se il Festival compie 76 anni e ha questa forza lo dobbiamo un. Sono felice di condividere questo ultimo festival di questo biennio con Laura, dal primo pranzetto che abbiamo fatto a marzo per convincerla. Mi sono divertito a coinvolgere tutti, alcuni musicalmente credo sia un festival con tanti sapori diversi, una notevole varietà musicale, ho voluto e sono felicissimo che ci sono pilastri, i nomi che portano la musica italiana nel mondo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Il veto di Laura Pausini a Sanremo 2026 sta mandando in crisi Carlo Conti

Sanremo, Carlo Conti regala i fiori a Laura PausiniVado a prendere la mia meravigliosa compagna di viaggio Sanremo, 23 feb. (askanews) - Carlo Conti si è alzato durante la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo, edizione 76, ed è andato a p ... msn.com

Sanremo 2026, Laura Pausini: In mezzo a Carlo Conti e Pippo Baudo ci sono ioIl Festival di Sanremo 2026 è cominciato ufficialmente anche per lei: dopo le prove dei giorni scorsi (anche con gli sbandieratori davanti al Teatro Ariston) Laura Pausini è arrivata in sala stampa al ... ilgiorno.it

SANREMO | Carlo Conti: "Io meloniano Sono un uomo libero, indipendente nel mio lavoro. La premier all'Ariston Se vuole compra il biglietto" - facebook.com facebook

SANREMO | Carlo Conti: "Io meloniano Sono un uomo libero, indipendente nel mio lavoro. La premier all'Ariston Se vuole compra il biglietto" x.com