Sanremo | ciclabile trasformata in corsia FIAB denuncia il Comune

La ciclabile di Sanremo, trasformata in corsia per il Festival, ha causato polemiche tra i cittadini. La modifica temporanea ha portato alla chiusura della pista ciclopedonale della Ciclovia Tirrenica, creando disagi agli appassionati di bici. La decisione del Comune ha suscitato proteste, soprattutto tra chi utilizza quotidianamente la pista. La questione riguarda la gestione dello spazio pubblico durante l’evento musicale più importante della città. La questione resta aperta e si attende una risposta ufficiale.

Sanremo, la ciclabile che diventa corsia per il Festival: il dettaglio che ha scatenato la polemica. La Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) Riviera dei Fiori Aps ha presentato un esposto alla Prefettura di Imperia per chiedere la sospensione della delibera comunale che prevede la chiusura della pista ciclopedonale della Ciclovia Tirrenica durante il Festival della Canzone Italiana. La misura, che entrerà in vigore dal 24 al 28 febbraio prossimi, trasformerebbe il tratto Pian di Poma-parcheggio di Taggia in una corsia per minibus, taxi e mezzi di servizio. Il tratto di ciclabile in questione, quello tra Pian di Poma e il parcheggio di Taggia, non è stato scelto a caso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Sanremo: ciclabile riaperta alle auto e vietata alle bici durante il Festival, cicloamatori sul piede di guerra; Sanremo, PD: Auspichiamo un attento controllo del passaggio veicolare in ciclabile durante il Festival; Festival di Sanremo: esposto della Fiab contro la trasformazione della ciclabile in percorso per bus, taxi e veicoli di servizio; Festival di Sanremo, Alleanza Verdi Sinistra Imperia: Spazi pubblici sempre più ridotti, serve resistere all’occupazione.

