Sanremo 2026 tutti sul lettino | il Festival va in analisi

Sanremo 2026 si concentra sull’approfondimento dei rapporti sentimentali, dopo anni di storie complicate e cuori infranti. Il festival invita il pubblico a riflettere sulle nuove dinamiche di coppia, evidenziando come la comunicazione tra partner sia cambiata radicalmente. I protagonisti di questa edizione affrontano temi come il ghosting e i tradimenti con maggiore sincerità. La manifestazione si trasforma così in un momento di analisi e confronto sui sentimenti moderni.

L'amore non è più un bollettino di guerra. Tra ghosting, tradimenti e cuori spezzati, negli ultimi anni al Festival di Sanremo il racconto dell'amore si era fatto particolarmente cruento. In parte è ancora così, ma la vera notizia (per ora) è un'altra. In questa edizione torna prepotente il binomio cuore-amore, con una dose di glicemia che non vedevamo da tempo su quel palco. Ecco allora i cieli color "rosa chiaro zucchero filato" di Mara Sattei e la voglia di giurarsi davanti a Dio "per sempre sì" di Sal Da Vinci. Perché, come dice Raf, anche dopo tanti anni se è vero amore non si può non continuare a dirsi "ora e per sempre".

