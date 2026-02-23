Sanremo 2026 | tremila ranuncoli per il Nuovo Gaslini

Durante la serata inaugurale di Sanremo 2026, sono stati distribuiti tremila ranuncoli per sostenere il Nuovo Gaslini. L’evento ha coinvolto il pubblico presente, che ha accolto con entusiasmo questa iniziativa di solidarietà. La consegna dei fiori, simbolo di speranza, si è svolta a bordo della nave Costa Toscana, rafforzando il legame tra il festival e il sostegno alle strutture pediatriche. La scena si è conclusa con un applauso caloroso da parte degli spettatori.

Sanremo 2026: quando un fiore diventa simbolo di solidarietà. La serata inaugurale del Festival di Sanremo 2026 ha un momento di grande emozione quando, a bordo della nave Costa Toscana, è stato consegnato ad Alberto Biancheri il riconoscimento di Gaslini Ambassador. Il gesto, apparentemente semplice, racchiude una storia di impegno e collaborazione tra tre eccellenze liguri: l’azienda florovivaistica Biancheri Creazioni, l’ospedale pediatrico Giannina Gaslini e Costa Crociere. Dopo lo spettacolo piromusicale che ha dato ufficialmente il via al festival, Biancheri ha ricevuto il riconoscimento, sottolineando il legame tra il mondo florovivaistico ligure e l’ospedale pediatrico genovese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

