sanremo 2026 tananai e zalando accendono il festival con uno spot che porta la passerella nella vita quotidiana

Tananai e Zalando hanno scelto di portare il Festival di Sanremo nel quotidiano con uno spot che mostra la passerella tra le strade della città. La campagna, che coinvolge anche i principali punti di ritrovo, mette in evidenza come lo stile possa inserirsi nella vita di tutti i giorni. La registrazione delle scene ha coinvolto decine di passanti e clienti, creando un collegamento diretto tra musica, moda e realtà urbana. La pubblicità sarà trasmessa nelle prossime settimane.

Sanremo è un’occasione per parlare di musica, certo, ma anche di stile. E mentre l’attesa per la nuova edizione del Festival di Sanremo è al massimo, Tananai torna al centro della scena in una veste diversa, quella di protagonista della nuova campagna di Zalando. Il claim è diretto e gioca con una domanda che chiunque, almeno una volta, si è posto davanti all’armadio: «Cosa mi metto per rubare la scena?». Un interrogativo che, a ridosso della settimana più mediatica della musica italiana, assume un significato ancora più forte. Perché se l’Ariston è il tempio dell’outfit studiato nei minimi dettagli, la campagna di Zalando ribalta il punto di vista e porta il palcoscenico nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Panorama.it

