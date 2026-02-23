Sanremo 2026 Roma protagonista | tutti i cantanti romani in gara all’Ariston

Roma domina il Festival di Sanremo 2026, portando sul palco molti cantanti provenienti dalla città. La forte presenza romana si deve all’interesse di alcuni artisti locali a farsi notare nel panorama musicale nazionale. Tra le esibizioni, spiccano le performance di giovani promesse e veterani, che cercano di conquistare il pubblico e i giudici. La presenza di artisti romani conferma il ruolo centrale della città nella scena musicale italiana, attirando l’attenzione su questa edizione.

Roma si prende la scena al Festival di Sanremo 2026. Tra ritorni attesissimi e nuove consacrazioni, la Capitale sarà una delle città più rappresentate sul palco dell'Ariston nella 76esima edizione della kermesse canora più amata d'Italia. I romani in gara a Sanremo 2026. Sono diversi gli artisti legati alla Capitale che saliranno sul palco dell'Ariston, portando con sé storie, stili e percorsi musicali molto diversi. Tra i nomi più attesi c'è Tommaso Paradiso, romano doc e grande tifoso della Lazio, pronto a tornare a Sanremo dopo l'uscita del suo nuovo album. Con lui anche Fulminacci, pseudonimo di Filippo Uttinacci, già vincitore della Targa Tenco come miglior Opera Prima e del Premio MEI, tra i simboli della nuova scena cantautorale romana.

Sanremo 2026, quanto costano le case nelle città dei cantanti in gara all’AristonSanremo 2026 porta con sé un aumento dei prezzi delle case nelle città dei cantanti in gara.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia cantanti in gara

