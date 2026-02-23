Sanremo 2026 | Pucci si ritira Conti difende l’autonomia artistica

Il ritiro di Pucci dal Festival di Sanremo 2026 ha causato discussioni tra gli organizzatori. Carlo Conti, nel tentativo di proteggere l’autonomia artistica, ha spiegato che la scelta di escludere il comico non mira a censurare, ma a mantenere il rispetto per le linee artistiche del festival. La decisione ha sollevato diverse reazioni tra gli addetti ai lavori, mentre si cerca di chiarire i confini tra libertà creativa e rispetto istituzionale.

Sanremo 2026: il caso Pucci e la difesa dell’autonomia artistica. Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo, ha spento le polemiche sul presunto invito alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e sul caso del comico Andrea Pucci. Durante la conferenza stampa, ha respinto ogni accusa di politicizzazione del festival, ribadendo la sua autonomia artistica e la libertà di espressione degli artisti. La polemica era scoppiata dopo l’auto-esclusione di Pucci dal cast del festival, a causa delle critiche ricevute per la sua comicità giudicata troppo terra terra. Conti ha espresso rammarico per la decisione del comico, sottolineando che non chiede agli artisti come votano o cosa pensano politicamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo 2026: Conti rivendica la sua scelta di Pucci, nessuna pressione esterna sulla direzione artistica.Al Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha chiarito di aver scelto personalmente il direttore artistico Pucci, respingendo qualsiasi ipotesi di pressioni esterne sulla decisione.

Sanremo 2026: Andrea Pucci si ritira dopo l’odio online. Denuncia minacce e accuse infondate, “un clima invivibile”.Andrea Pucci ha deciso di lasciare il Festival di Sanremo 2026.

