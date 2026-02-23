Sanremo 2026 momento di commozione in sala stampa | lungo applauso

Sanremo 2026 ha suscitato un’emozione forte tra i giornalisti presenti, dopo un momento di grande tensione. La causa è stata la scoperta di un dettaglio inatteso durante la conferenza, che ha portato molti a ritrovarsi con le lacrime agli occhi. La sala stampa ha reagito con un lungo applauso, dimostrando quanto quell’istante abbia colpito profondamente chi era lì. La scena si è conclusa con un silenzio carico di significato.

È quella strana ora prima della tempesta, quando Sanremo trattiene il fiato e anche chi “ne ha visti tanti” si ritrova con gli occhi lucidi. Oggi, a poche ore dall’apertura dell’Ariston, basta una frase detta al microfono e la sala stampa cambia temperatura. E capisci che il Festival è già iniziato, anche senza musica. La prima conferenza stampa di Sanremo 2026, fissata per lunedì 23 febbraio, è il classico momento in cui si prova a mettere ordine tra attese, voci e adrenalina. Ma l’atmosfera, più che da briefing, è da racconto: ci sono ricordi, telefonate a sorpresa e una promessa chiara su come sarà questa edizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanremo, Conti e gli omaggi alle star decedute: “Ci sarà un lungo applauso”Durante l'ultima edizione di Sanremo, Carlo Conti ha spiegato che non ci sarà uno spazio dedicato alle celebrazioni delle star decedute, ma verrà comunque riconosciuto il loro contributo con un lungo applauso.

Sanremo 2026, la sala stampa pronta ad accogliere centinaia di giornalistiSanremo 2026, la sala stampa si prepara ad accogliere oltre 300 giornalisti, che arrivano per seguire il festival.

Sanremo 2026: il programma completo sera per seraTanti gli ospiti che vedremo sul palco dell'Ariston nel corso delle cinque serate, da domani a sabato 28 febbraio, trasmesse in prima serata su Rai 1, in radio su Radio2, e in streaming su RaiPlay. rockol.it

Sanremo 2026, la conferenza stampa di Carlo Conti in diretta. Domani il via al FestivalDomani, martedì 24 febbraio, parte ufficialmente il Festival di Sanremo, edizione numero 76. Le notizie di oggi in tempo reale. leggo.it

