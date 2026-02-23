Sanremo 2026 Meloni ‘spalleggia’ Conti | Non serve infilarci a forza la polemica politica

Giorgia Meloni ha chiarito che la sua assenza al Festival di Sanremo 2026 deriva da impegni istituzionali e non da polemiche politiche. Conti aveva accennato a possibili tensioni legate alla partecipazione, ma lei ha ribadito di non voler alimentare discussioni sterili. La premier ha sottolineato che il festival deve restare un evento di musica e spettacolo, senza coinvolgimenti politici forzati. La questione rimane aperta senza ulteriori dichiarazioni ufficiali.

Sulla presunta partecipazione di Giorgia Meloni al Festival di Sanremo 2026 ha parlato Carlo Conti in conferenza stampa a Sanremo e interviene ora la diretta interessata, che senza troppi giri di parole punta il dito contro quelle che ritiene fake news. Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti. Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Sanremo 2026, Meloni sulla sua presenza al Festival: “Inventata, non serve per forza polemica politica”Giorgia Meloni ha smentito di aver deciso di partecipare al Festival di Sanremo 2026, chiarendo che la sua presenza è stata inventata e non legata a motivi politici.

Andrea Pucci a Sanremo è una scelta non da Carlo Conti: la polemica politica è dietro l’angoloAndrea Pucci sale sul palco di Sanremo e subito fa parlare di sé.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Giorgia Meloni ospite a Sanremo 2026? L’ipotesi della presenza all’Ariston: quello che sappiamo; Il caso Pucci e l’autoesclusione da Sanremo: censura o critica legittima? Il parere dei lettori; Sanremo, Conti torna sul caso Pucci e lo difende: La rinuncia una scelta personale; Schlein: dazi fuori da legalità, Meloni difende Trump o Italia?.

Sanremo 2026, Carlo Conti risponde alle voci su Meloni: Prima ero renziano, ora meloniano, domani M5S?Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026 Carlo Conti ha replicato alle voci su una sua presunta vicinanza a Giorgia Meloni. virgilio.it

Giorgia Meloni non andrà al Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti smentisce l'invito: Rasenta fantascienzaSmentita la presenza tra il pubblico di Sanremo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, interviene anche Carlo Conti che nega tutto ... virgilio.it

Giorgia Meloni ha finalmente smentito la sua partecipazione a Sanremo. Molto bene! Adesso la Presidente del Consiglio accetterà di venire in Parlamento a discutere di tasse e sicurezza Non la vediamo da mesi. E sappiamo tutto ciò che pensa sul comico P - facebook.com facebook

Sanremo 2026, Meloni sul palco dell'Ariston Interviene la premier, cosa ha detto x.com