Sanremo 2026 | Marlù sceglie i propri dipendenti come protagonisti

Marlù ha deciso di coinvolgere direttamente i propri dipendenti, rendendoli protagonisti di una campagna pubblicitaria. La scelta nasce dall’intenzione di valorizzare il ruolo di chi lavora ogni giorno nel negozio, mostrando il volto umano del marchio. Centinaia di collaboratori sono stati scelti per rappresentare i valori dell’azienda, portando un messaggio di autenticità e vicinanza ai clienti. La campagna si conclude con un evento speciale dedicato a tutti i partecipanti.

La gioielleria italiana celebra i dipendenti e collaboratori trasformandoli nei veri protagonisti dei valori del marchio. La campagna “Diversamente noi” è già un successo. Marlù porta la sua filosofia di espressione personale sul palco del Festival di Sanremo con la nuova campagna “Diversamente Noi”, evoluzione del progetto “Diversamente tu”. Questa volta, invece di modelli o testimonial esterni, a raccontare il marchio sono le persone che ogni giorno ne vivono l’identità: dipendenti, collaboratori e partner diventano protagonisti autentici di uno spot che celebra la diversità e la libertà di essere sé stessi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie i volti del PrimaFestivalIn vista di Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i volti del PrimaFestival, l’appuntamento di anteprima che anticipa l’evento musicale.

Sanremo 2026, Balivo sceglie per La volta buona Zorzi e CodegoniLa conduttrice Caterina Balivo ha deciso di affidarsi a Tommaso Zorzi e Sophie Codegoni per condurre La volta buona durante il Festival di Sanremo 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Un’esperienza di brand tra radio, styling e community: il progetto Marlù a Sanremo 2026; Dal lounge all’instant game: Fantini Wines presidia Sanremo 2026 tra hospitality e FantaSanremo; Alfaparf Milano Professional a Sanremo 2026: beauty experience e brand activation; NIVEA sceglie Cristina Chiabotto come local ambassador per Cellular Epigenetics.

Troppi cantanti in gara a Sanremo 2026, pochi Big, incursioni brevi stile Tiktok e tanto amore: 7 cose da sapere sul FestivalSarà il quinto, e ultimo, di Carlo Conti, il conduttore che ha fatto dell’essenzialità quasi radiofonica il suo punto di forza. Lo show parte con molti interrogativi. Dai testi, al cast maschile per d ... corriere.it

Carlo Conti e il suo ultimo Festival di Sanremo: chi sarà il suo successore e perché lascia la conduzione?Carlo Conti e il Festival di Sanremo 2026: l'ultimo come direttore artistico. Chi sarà il suo successore? (getty images) Il volto storico della kermesse ha confermato che l’edizione 2026 sarà ... alfemminile.com

Mimmo Moramarco. . Inizia la nostra avventura a Sanremo 2026 ... #Festival #Sanremo #Sanremolive Sanremolive.net - facebook.com facebook