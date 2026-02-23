Sanremo 2026 le pagelle delle prove | Ditonellapiaga irresistibile Arisa disneyiana Renga affaticato

Sanremo 2026 ha visto le prove generali, causate dall’esigenza di perfezionare le esibizioni prima della gara. Ditonellapiaga ha conquistato il pubblico con la sua energia travolgente, mentre Arisa ha interpretato un brano in stile Disney, attirando l’attenzione per la sua dolcezza. Renga, invece, si è mostrato visibilmente affaticato dopo lunghe sessioni di prove. La tensione tra i partecipanti cresce, mentre la gara si avvicina.

