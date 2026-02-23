Sanremo 2026 le pagelle delle prove | Ditonellapiaga irresistibile 8 Arisa disneyiana 6 Renga affaticato 4

Ditonellapiaga ha conquistato la scena a Sanremo 2026 con una performance coinvolgente, attribuendo il suo successo alla forte energia trasmessa. Arisa ha mostrato un volto più leggero e sbarazzino, ispirato ai personaggi Disney, ma ha ricevuto giudizi più severi per la mancanza di incisività. Renga, invece, ha faticato a trovare il ritmo, risultando visibilmente affaticato durante l'esecuzione. Le prove continuano, mentre il pubblico aspetta con ansia il debutto ufficiale.

«Questo è il momento più importante del Festival, per gli artisti», sussurra un addetto ai lavori tra le prime file della platea del Teatro Ariston, composta esclusivamente da giornalisti accreditati, uffici stampa, discografici e accompagnatori. E Carlo Conti, spettatore d'eccezione. Le prove della vigilia sono da sempre il termometro perfetto per misurare come le canzoni in gara al Festival di Sanremo funzionano sul palco. Ecco le nostre impressioni alla prima esecuzione dei brani a porte chiuse, in attesa del debutto, domani sera, della kermesse, e le pagelle delle prove. Arisa - "Magica favola": 6 Canta avvolta da una nebbia di fumo, immobile al centro del palco, come su una nuvola: «Per oggi la vita è una piccola magica favola».