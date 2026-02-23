sanremo 2026 il piano sicurezza della polizia rafforzato per il festival

Sanremo 2026, il festival attira migliaia di persone e crea bisogno di maggiore attenzione. La Questura di Imperia ha rafforzato i controlli e aumentato la presenza delle forze dell’ordine per gestire meglio gli ingressi e prevenire eventuali incidenti. Le misure sono state messe in atto per garantire la sicurezza di visitatori e residenti, soprattutto nei punti di maggiore afflusso. Le autorità monitorano costantemente la situazione per adattare le strategie.

(LaPresse) In vista del Festival di Sanremo, la Questura di Imperia ha predisposto un articolato piano di sicurezza per garantire ordine pubblico e tutela dei cittadini su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alla città di Sanremo, che durante la manifestazione registra un forte aumento di presenze e flussi. Il Festival, evento mediatico di rilievo nazionale, comporta infatti un impatto significativo su mobilità, economia e gestione degli spazi urbani. Per questo la pianificazione è partita con largo anticipo, attraverso un’analisi dettagliata dei rischi e la definizione di un sistema multilivello capace di affrontare ogni possibile scenario. 🔗 Leggi su Lapresse.it

