Sanremo 2026 il green Carpet in diretta ecco dove e a che ora

Il Green Carpet di Sanremo 2026 ha attirato l’attenzione di molti, a causa della sua lunga tradizione e del suo impatto mediatico. La sfilata degli artisti si svolge questa settimana davanti al teatro Ariston, coinvolgendo decine di performer e ospiti vip. La diretta inizia alle ore 18:00 e si può seguire su canali televisivi e piattaforme online. Sono attesi momenti di grande spettacolo e sorprese per il pubblico presente e da casa.

Inizia la settimana del Festival di Sanremo con la tradizionale sfilata degli artisti in gara di fronte al teatro Ariston, ecco quando e dove vederla in Tv. Tutto pronto per l'inizio del Festival di Sanremo 2026 che andrà in onda da domani, martedì 24 febbraio, fino a sabato 28. Ma questa sera, appena dopo il TG1, nel corso della puntata odierna del PrimaFestival, sarà trasmesso in diretta il green Carpet, con la sfilata dei 30 artisti in gara. L'occasione per sfoggiare abiti di classe e altri eccentrici, andando ad anticipare il Mood con cui i cantanti si presenteranno poi sul palco del Teatro Ariston per eseguire il proprio brano.