Sanremo 2026 il Festival di Conti omaggio a Baudo e sulla politica | Sono un uomo libero

Pippo Baudo ha ispirato l’apertura del Festival di Sanremo 2026, che si concentra sul suo stile e sulla sua influenza. La scelta di dedicare l’evento a lui deriva dalla volontà di celebrare la sua lunga carriera e il suo contributo al mondo dello spettacolo. Durante la serata, si sono alternati momenti dedicati alla sua figura e riflessioni sulla politica, con Baudo che ha dichiarato di essere un uomo libero. L’atmosfera si mantiene vivace e ricca di ricordi.

Un'edizione nel segno di Pippo Baudo. Il Festival di Sanremo 2026 si apre con un'impronta chiara: sarà un Festival "baudiano", nel senso più autentico del termine. A guidarlo è Carlo Conti, che conclude il suo biennio da direttore artistico scegliendo di rendere omaggio a Pippo Baudo, figura simbolo della kermesse. Durante la conferenza stampa al Teatro Ariston, Conti non nasconde l'emozione: questa 76ª edizione è interamente dedicata a Baudo, l'uomo che più di ogni altro ha contribuito a plasmare il Festival come lo conosciamo oggi – un evento capace di unire musica, costume e inevitabili polemiche.

Sanremo 2026, la commozione di Carlo Conti: mi è toccato il primo festival senza Pippo Baudo. Io meloniano? No, un uomo liberoCarlo Conti si commuove ricordando il primo festival di Sanremo senza Pippo Baudo, causa il suo passaggio a un nuovo ruolo.

Carlo Conti dedica Sanremo 2026 a Pippo Baudo e replica su Pucci: «Sono un uomo libero, mai ricevuto pressioni da Meloni». Laura Pausini: «I commenti negativi sui social? In Italia mi sento amata»Carlo Conti ha deciso di dedicare Sanremo 2026 a Pippo Baudo per celebrare i suoi trent'anni di carriera e ha risposto alle polemiche di Pucci, precisando di essere un uomo libero e di non aver mai ricevuto pressioni da parte del governo.

