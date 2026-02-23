Sanremo 2026 ha un valore di 250 milioni di euro | l’impatto su Pil e posti di lavoro

Il festival di Sanremo ha un valore di 250 milioni di euro, un dato che riflette l’impatto economico di questa manifestazione sul territorio. La causa principale è l’afflusso di migliaia di visitatori, che generano spese in hotel, ristoranti e negozi locali. Questi flussi di denaro aumentano il Pil e creano numerosi posti di lavoro stagionali. La città si prepara a vivere giorni intensi di musica e attività commerciali.

Il festival di Sanremo è l’evento musicale più atteso dell’anno in Italia. Tutto si ferma e tutto ruota intorno a Sanremo. Questo evento infatti riveste un’importanza anche strategica da un punto di vista dell’ impatto economico complessivo. In una recente analisi condotta da EY, è stato calcolato il giro d’affari del festival di Sanremo, nello specifico dell’edizione 2026. Rispetto ai 245 milioni dell’edizione 2025, il festival di Sanremo 2026 avrà un impatto di 252,1 milioni di euro. Ha un effetto diretto sui posti di lavoro, sul valore della produzione, sull’indotto e sul Pil. Lo studio ci dice anche che il dato complessivo non tiene conto di altre componenti di spesa come gli spettatori da casa e i flussi turistici che non sono direttamente associati all’acquisto di biglietti e abbonamenti per lo spettacolo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

