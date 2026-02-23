sanremo 2026 greenpeace riaccende la polemica sugli sponsor considerati responsabili della crisi climatica

Greenpeace riaccende il dibattito sui grandi sponsor di Sanremo 2026, tra cui l’Eni, che promuovono un’immagine green ma restano legati ai combustibili fossili. L’associazione chiede maggiore trasparenza e attenzione Dopo le polemiche legate agli sponsor dei Giochi di Milano-Cortina, Greenpeace Italia torna ad accendere i riflettori sul tema delle sponsorizzazioni nei grandi eventi italiani. Nel mirino dell’associazione ambientalista finisce questa volta il Festival di Sanremo 2026, accusato di offrire spazio a grandi aziende considerate responsabili della crisi climatica. Al centro delle critiche c’è la presenza di Eni, partner principale della manifestazione dal 2022. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Gli inquinanti eterni sul Monte Rosa. Greenpeace: “La crisi climatica alimenta i rischi di diffusione nelle fonti di acqua dolce”Gli inquinanti eterni sono stati trovati anche sul Monte Rosa, con livelli più alti nel Lago di Lys.

Olimpiadi 2026, Greenpeace denuncia sponsor inquinanti e scrive al CioAlla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina, Greenpeace Italia critica gli sponsor.

