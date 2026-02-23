Sanremo 2026 Fiorello e il blitz in sala stampa | Vi auguro tante polemiche – Il video

Fiorello ha interrotto improvvisamente la conferenza stampa di Sanremo 2026, prendendo la parola tramite collegamento video dal teatro Ariston. La sua presenza inaspettata e le parole critiche hanno suscitato reazioni tra i presenti, mentre lui ha augurato polemiche e discussioni accese sul festival. La sua apparizione ha fatto discutere, attirando l’attenzione dei media e dei fan presenti in sala. La scena ha lasciato tutti sorpresi e incuriositi.

Fiorello, presentatore della Pennicanza su Radio 2, «irrompe» a sorpresa in video collegamento al Teatro Ariston per la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo. E scherza con il conduttore Carlo Conti. «Ciao a tutti, mi mancate – dice Fiore – vi auguro tante, tante polemiche». «Carlo, per caso lunedì hai impegni? Sarai il co-conduttore della Pennicanza, qui a Via Asiago. Chi la fa l'aspetti», dice Fiorello. «Sono 10 giorni che chiami la gente a loro insaputa per chiedere di fare la co-conduzione», prosegue lo showman, riferendosi all'ultimo annuncio di Conti sul Tg1 che ha chiesto – in diretta e a sorpresa – a Giorgia Cardinaletti di co-condurre l'ultima serata del Festival.