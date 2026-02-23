Sanremo 2026 Eddie Brock debutta grazie alla nonna | la mia manger non ufficiale

Eddie Brock si prepara a debuttare a Sanremo 2026, grazie all'incoraggiamento della nonna e alle sue storie di vita quotidiana. La causa del suo ingresso nel mondo della musica è il forte legame familiare e il desiderio di condividere emozioni autentiche sul palco. Brock si esercita con impegno, ascoltando i consigli della nonna, che lo sostiene come una vera manager non ufficiale. La sua presenza rappresenta una sorpresa per molti fan.

Sanremo 2026 si avvicina e tra i debutti più attesi c'è Eddie Brock, che tra vita quotidiana e consigli della nonna si prepara a sorprendere il pubblico della kermesse canora. Mancano poco più di 24 ore all'inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo, la kermesse canora condotta da Carlo Conti, e l'attesa cresce sempre di più. Tra i debutti più curiosi e attesi spicca quello di Eddie Brock, al secolo Edoardo Iaschi. Il cantautore romano, classe 1997, è stato protagonista di un reportage con Nicolò De Devitiis per Le Iene, che ha raccontato alcuni aneddoti inediti della vita del giovane artista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Sanremo 2026, Eddie Brock debutta in gara con AvvoltoiEddie Brock, giovane cantautore romano classe ’97, si prepara a fare il suo debutto sul palco di Sanremo 2026 con il brano intitolato Avvoltoi.

Festival di Sanremo 2026, Eddie Brock debutta a Sanremo con “Avvoltoi”: “Se dovessi vincere non parteciperei all’Eurovision. Essere scartato ai provini per Amici e X-Factor mi ha insegnato a crescere”Eddie Brock ha debuttato a Sanremo 2026 con il brano “Avvoltoi”, causando sorpresa tra il pubblico.

