Sanremo 2026 ecco il Festival di Conti | ‘Baudiano’ sì ‘Meloniano’ no

Il nome di Conti si associa alla decisione di puntare su un Sanremo 2026 ispirato allo stile Baudiano, che privilegia la musica e le tradizioni del festival. La scelta riflette l’intenzione di mantenere vivo il carattere storico dell’evento, anche se alcune proposte alternative, come quella Meloniana, sono state bocciate. La produzione si concentra sulla costruzione di uno spettacolo che riprenda le radici del festival, evitando stravolgimenti radicali. La presentazione ufficiale si avvicina, con molti dettagli ancora da definire.

Sanremo 2026 si annuncia un Festival ‘Baudiano’, nel segno di chi Sanremo lo ha costruito nella sua attuale formula, come evento di costume, con la musica protagonista e quel collaterale fatto anche di chiacchiere e polemiche. A chiusura del suo biennio da direttore artistico, Carlo Conti ricorda Pippo Baudo e si commuove quando ne parla, ribadendo che questa edizione, la 76esima, sarà interamente dedicata a lui. Il Festival Baudiano di Conti. “Il mio è un Festival baudiano. Tocca a me fare il primo Festival senza Pippo Baudo”, osserva in conferenza stampa, aggiungendo poi con la voce rotta dall’emozione: “Era doveroso dedicarlo a lui. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, Carlo Conti: “Il mio un festival baudiano. Meloni? Se vuole compra il biglietto e viene”Carlo Conti ha definito il Festival di Sanremo 2026 “il mio un festival baudiano” e ha invitato Meloni a partecipare se lo desidera, invitandola a comprare il biglietto.

Le lacrime di Conti: «Sarà un Festival baudiano». La conferenza stampa di presentazione per Sanremo 2026Carlo Conti ha annunciato che il prossimo Festival di Sanremo sarà dedicato a Luigi Pirandello, a causa della sua influenza sulla cultura italiana.

Sanremo 2026: le Reaction dei cantanti all’annuncio del cast

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, ecco il programma di Rolling Stone; Le Nuove Proposte di Sanremo 2026: ecco chi sono i giovani artisti in gara al Festival; Sanremo 2026: ecco di cosa ci parleranno le canzoni in gara; Sanremo 2026, ecco le date, i cantanti, i conduttori e tutto quello che c'è da sapere.

Sanremo 2026: il programma completo sera per seraTanti gli ospiti che vedremo sul palco dell'Ariston nel corso delle cinque serate, da domani a sabato 28 febbraio, trasmesse in prima serata su Rai 1, in radio su Radio2, e in streaming su RaiPlay. rockol.it

Sanremo 2026, -1 al via: ecco il programma, dai conduttori agli ospiti, delle 5 serate del Festival dedicato a Pippo BaudoPrima conferenza stampa di Sanremo 2026 andata. Tra emozione e lacrime sono state rivelate - e confermate - alcune scelte di questo 76° Festival della Canzone Italiana. comingsoon.it

#Sanremo2026, blitz di Fiorello in conferenza stampa #sanremo #festival - facebook.com facebook

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del 76esimo Festival di Sanremo, Fiorello ha videochiamato Giovanni Alibrandi, direttore di Radio 2, e ha avvisato scherzosamente il direttore artistico del Festival Carlo Conti: "Chi la fa l'aspetti, hai chiamat x.com