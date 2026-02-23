Sanremo 2026 da Eros Ramazzotti a Tiziano Ferro ecco i cachet degli ospiti che saliranno sul palco dell' Ariston e non solo

Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro sono tra gli artisti più attesi per il Festival di Sanremo 2026, che si prepara a riempire il palco dell'Ariston con le loro esibizioni. La scelta dei cantanti e i loro cachet hanno attirato l’attenzione di molti, soprattutto per i dettagli sui compensi degli ospiti. La manifestazione si avvicina rapidamente e le anticipazioni continuano a susseguirsi tra conferme e novità. La data di inizio si avvicina e l’attesa cresce.

Il conto alla rovescia per l'inizio del Festival di Sanremo è cominciato e la curiosità su tutto ciò che ruota attorno alla kermesse canora è alle stelle. Il tema più discusso e dibattuto è senza dubbio quello dei compensi che direttore artistico, conduttori, cantanti e ospiti percepiranno in questa edizione 2026. La Rai non rende pubblici i compensi percepiti da co-conduttori e ospiti, quindi si parla sempre di stime. Gli ospiti di Sanremo 2026. Gli ospiti che calcheranno il palco del teatro Ariston e quelli collaterali nel corso delle cinque serate di gara - dal 24 al 28 febbraio - sono tanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sanremo 2026, ecco chi potrebbero essere gli ospiti: Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e i PoohA un mese dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, si fanno avanti alcune indiscrezioni sugli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston.

Sanremo 2026, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti si esibiranno insieme sul palco dell'AristonAlicia Keys ed Eros Ramazzotti si esibiranno insieme sul palco dell’Ariston durante Sanremo 2026, confermando di portare a casa una collaborazione inedita che farà sicuramente rumore.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Sanremo 2026: Eros Ramazzotti e Alicia Keys Super Ospiti; Sanremo 2026, tutti gli ospiti dell'Ariston: Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e Alicia Keys, Bocelli per la serata finale; Sanremo 2026, tutti gli ospiti del Festival, da Andrea Bocelli a Max Pezzali. FOTO; Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti a Sanremo.

Ospiti Sanremo 2026, chi sono?/ Da Tiziano Ferro a Max Pezzali: i protagonisti serata per serataOspiti Sanremo 2026, ecco chi sono: da Tiziano Ferro in apertura ad Andre Bocelli, passando per Eros Ramazzotti e Alicia Keys, Bianca ... ilsussidiario.net

Sanremo 2026, guida all'ultimo Festival di Carlo Conti: cantanti, ospiti, il programma delle serateIl Festival di Sanremo 2026 sarà l'ultima edizione guidata da Carlo Conti, che ha voluto accanto a sè anche Laura Pausini: ecco una guida completa con il programma, i cantanti in gara, gli ospiti, gli ... movieplayer.it

Nel cuore lei (feat. Eros Ramazzotti) - facebook.com facebook