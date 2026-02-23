Sanremo 2026 | da Carlo Conti a Laura Pausini i compensi di tutti i conduttori del Festival

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina, e i compensi dei conduttori sono stati resi noti. La scelta di affidare il palco a personalità come Carlo Conti e Laura Pausini ha attirato l’attenzione, soprattutto per le cifre coinvolte. La produzione ha confermato che ogni conduttore riceve un compenso adeguato alla loro esperienza e ruolo. La manifestazione si prepara a coinvolgere un vasto pubblico, con molti occhi puntati sui protagonisti in scena.

A poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo si accendono i riflettori su cantanti, conduttori e protagonisti della kermesse canora, che prenderà il via il 24 febbraio e si concluderà sabato 28 con la proclamazione del vincitore. La squadra dei co-conduttori, che si alterneranno al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini nel corso delle cinque serate, sembra essere al completo ma il direttore artistico potrebbe ancora sorprendere il pubblico con un annuncio last minute in puro stile Sanremo. Come ogni anno la curiosità è altissima circa i compensi che Carlo Conti e i suoi co-conduttori prenderanno per calcare il palco del teatro Ariston in una o più serate.