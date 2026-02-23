Sanremo 2026 Conti svela l' insegna luminosa dedicata a Pippo Baudo

Carlo Conti ha inaugurato un’insegna luminosa dedicata a Pippo Baudo, causando grande emozione tra il pubblico presente al Teatro Ariston. La luce, posizionata all’ingresso, celebra il ruolo fondamentale del conduttore nella storia del festival, suscitando ricordi e riconoscimenti tra gli spettatori e i familiari di Baudo. Conti ha sottolineato l’importanza di quell’omaggio, affermando che rappresenta un abbraccio simbolico che unisce passato e presente. La cerimonia si è conclusa con un momento di commozione generale.

Primo di tanti momenti dedicati, in questo 76esimo Festival di Sanremo, alla memoria di Pippo Baudo. Carlo Conti, alla presenza dell’ad Rai Giampaolo Rossi, del patron del Teatro Ariston Walter Vacchino e dei due figli di Pippo, Tiziana e Alessandro, ha svelato un’insegna luminosa dedicata proprio al celebre conduttore all’ingresso del teatro: “Per anni lui ci ha insegnato che Sanremo è Sanremo, ma per tutti noi Pippo è Pippo e sarà sempre Pippo Baudo per tutti noi”, dice Conti, che al momento dello svelamento aggiunge “ è il suo abbraccio, che ancora una volta arriva all’Ariston”. “ Un grazie davvero sentito di cuore da parte mia e di mio fratello per questo omaggio meraviglioso – è il commento della figlia Tiziana, che ringrazia la Rai, il teatro Ariston e Carlo Conti – sentiamo come famiglia la vostra vicinanza, ci scalda il cuore”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, Carlo Conti svela le novità del Festival. "Edizione dedicata a Pippo Baudo"

Sanremo 2026: Carlo Conti svela l'apertura nel segno di Pippo Baudo e del ritorno di Olly

