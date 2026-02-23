Sanremo 2026 Conti fa karaoke | Dedicato a Meloni? A Mattarella e a tutti gli italiani

Conti ha cantato karaoke a Sanremo 2026, dedicando la canzone a Mattarella e agli italiani. Ha rivolto un saluto speciale alla presidente del Consiglio, sottolineando l’importanza della repubblica. La sua esibizione ha attirato l’attenzione tra il pubblico, con il cantante che ha voluto esprimere gratitudine verso le istituzioni e i cittadini. La scena si è conclusa con applausi e risate, lasciando un ricordo vivido dell’evento.

“ A chi la dedichiamo? Al presidente Mattarella e a tutti gli italiani. E alla presidente del Consiglio? Al presidente Mattarella e a tutti gli italiani, soprattutto a quelli che ci hanno regalato questa meravigliosa repubblica”. Così Carlo Conti, dopo aver cantato ai microfoni di Radio Rock ‘ Volevo essere un duro ‘ di Lucio Corsi. “Se so cantare a differenza di quanto dico nello spot pubblicitario? Mi sforzo”, continua il conduttore scherzando con i giornalisti: “Meglio io o il presidente Mattarella a cantare? Il presidente è un genio, è stato zitto!”, conclude tra le risate. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, Pausini al Quirinale si concede ai fan per i selfie: “Tutti gli italiani orgogliosi di Mattarella”Laura Pausini si trova al Quirinale, dove ha incontrato il presidente Sergio Mattarella per una cerimonia ufficiale, e si è concessa ai fan per alcuni selfie, mentre commentava l’importanza di avere un presidente così amato.

MAI SUCCESSO! SANREMO 2026: MATTARELLA RICEVE CONTI, PAUSINI E TUTTI I BIGQuesta mattina, per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, il presidente Mattarella ha incontrato tutti i cantanti in gara.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Carlo Conti oggi da Mattarella al Quirinale; Sanremo 2026, Carlo Conti torna sul caso Pucci: Nessuno mi ha obbligato, è stata una mia scelta autonoma. Quel palco fa paura. Le parole a Domenica In; Sanremo 2026, Carlo Conti: Bianca Balti ospite nella serata delle cover; Ubaldo Pantani co-conduttore a Sanremo 2026. L'annuncio di Carlo Conti a Che Tempo che Fa.

Conti: «La rinuncia di Pucci una sua scelta. Io meloniano? Sono un uomo libero»». E si commuove per Baudo. Fiorello fa irruzioneDomani, martedì 24 febbraio, parte ufficialmente il Festival di Sanremo, edizione numero 76. Le notizie di oggi in tempo reale. ilmessaggero.it

Sanremo 2026, Fiorello incalza Carlo Conti: Smettila di invitare gente a casoFiorello è intervenuto in diretta durante la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026. In collegamento telefonico con la sala stampa, lo showman ha augurato ai giornalisti tante polemiche ... ilgiorno.it

SANREMO | Carlo Conti: "Io meloniano Sono un uomo libero, indipendente nel mio lavoro. La premier all'Ariston Se vuole compra il biglietto" - facebook.com facebook

SANREMO | Carlo Conti: "Io meloniano Sono un uomo libero, indipendente nel mio lavoro. La premier all'Ariston Se vuole compra il biglietto" x.com