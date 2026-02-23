Sanremo 2026 conferenza di apertura del 76° Festival in diretta minuto per minuto

Carlo Conti, Laura Pausini e i vertici RAI hanno annunciato i dettagli del 76° Festival di Sanremo, cercando di coinvolgere il pubblico con anticipazioni sui partecipanti e le date. La conferenza ha visto anche la presenza di rappresentanti delle istituzioni e degli sponsor, che hanno sottolineato l'importanza dell’evento per il panorama musicale italiano. Le dichiarazioni sono state trasmesse in diretta, offrendo una panoramica aggiornata sui programmi e le novità in arrivo.

