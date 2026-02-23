Sanremo 2026 Carlo Conti risponde alle voci su Meloni | Prima ero renziano ora meloniano domani M5S?

Carlo Conti ha chiarito le sue posizioni politiche dopo le recenti voci su un suo possibile avvicinamento a Giorgia Meloni. La causa di queste speculazioni deriva dalle sue dichiarazioni pubbliche e dai suoi comportamenti recenti, che alcuni interpretano come segnale di uno spostamento ideologico. Conti ha spiegato di non voler essere associato a nessun schieramento e ha sottolineato la sua neutralità politica. La discussione continua a tenere banco tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Carlo Conti, in occasione della conferenza stampa della vigilia della prima serata di Sanremo 2026, ha smentito le voci su una vicinanza politica a Giorgia Meloni. Il direttore artistico e conduttore del Festival ha replicato: “Per molti di voi anni indietro ero renziano, ora sono meloniano, domani sarò Cinque Stelle?”. Conti ha anche smentito di aver ricevuto pressioni sulla scelta del comico Andrea Pucci come co-conduttore. Cosa ha detto Carlo Conti su Meloni nella conferenza di Sanremo Giorgia Meloni non sarà all'Ariston per Sanremo 2026 Carlo Conti fa chiarezza su Andrea Pucci a Sanremo Cosa ha detto Carlo Conti su Meloni nella conferenza di Sanremo Durante la conferenza stampa, Carlo Conti ha replicato alle voci su una sua presunta “vicinanza politica” alla premier Giorgia Meloni: “Io sono un uomo libero e ci tengo a essere indipendente il più possibile”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti risponde alle critiche sulla rosa dei Big

Carlo Conti risponde alla polemica su Luca Argentero a Sanremo 2026Carlo Conti ha commentato le voci su Luca Argentero e il Festival di Sanremo 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Carlo Conti: Bianca Balti ospite nella serata delle cover; Sanremo 2026, Carlo Conti oggi da Mattarella al Quirinale; Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti in diretta a Domenica In: Andrea Bocelli super ospite della serata finale; Sergio Mattarella riceve al Quirinale i cantanti di Sanremo 2026, Carlo Conti e Laura Pausini: le foto, il dietro le quinte e l'ìronia del Presidente.

Sanremo, Carlo Conti: Io meloniano? Sono un uomo liberoIl vice direttore dell'Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo annuncia che sul palco mercoledì saranno con noi per parlarci di Olimpiadi e Paraolimpiadi le atlete olimpiche Arianna Fontana, ... adnkronos.com

Sanremo 2026, Conti apre il Festival e punge: Devo fare il giullareAl via la prima conferenza stampa a poco più di un giorno dall’attesissimo debutto della kermesse: ecco le parole dei due co-conduttori. libero.it

Carlo Conti al sindaco di Sanremo: «Io e Amadeus aspettiamo la cittadinanza onoraria» - facebook.com facebook

In futuro un Premier può essere ospite al Festival Carlo Conti: “Come comico o come cantante A parte la battuta, credo che la gestione di un Paese sia molto complicata e ognuno di loro ha molto, molto da fare” Rai esclude contatti con Meloni per averla a # x.com